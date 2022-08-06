Гендиректор «Спартака» Мележиков может покинуть клуб

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Лукойл Евгений Мележиков Ашот Хачатурянц Футбол

Гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков может покинуть клуб. 

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», компания «Лукойл» хочет видеть на этом посту своего человека. 

«Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.

И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в «Спартаке». А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», – говорится в сообщении. 

26 июля появилась информация о том, что владелец «Спартака» Леонид Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров. 

Мележиков был назначен генеральным директором в июле 2021 года. До этого он занимал должность директора по безопасности.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные