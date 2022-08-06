Гендиректор «Спартака» Мележиков может покинуть клуб

Гендиректор может покинуть клуб.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», компания хочет видеть на этом посту своего человека.

«Возможно, нефтяники просто желают видеть на этом посту более масштабную фигуру — с большим авторитетом в футбольных кругах.

И это, скорее всего, будет не Ашот Хачатурянц, если вы вдруг подумали о нем. На рынке говорят, что Рафаилыча вообще не будет в «Спартаке». А это значит, что с новой силой разгорается борьба за власть в главном клубе страны», – говорится в сообщении.

26 июля появилась информация о том, что владелец «Спартака» может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров.

Мележиков был назначен генеральным директором в июле 2021 года. До этого он занимал должность директора по безопасности.