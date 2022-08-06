Ротенберг о 3:1 с «Сочи»: «Как учила ленинградская улица, всегда бьем первыми. СКА готов принять любой вызов»

Теги СКА Евгений Кетов КХЛ Андрей Педан Дмитрий Яшкин Роман Ротенберг Сочи Sochi Hockey Open Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Сочи» (3:1) на Sochi Hockey Open.

– Тяжелая игра. Соперник был заряжен, как и наши ребята. Не все получилось в первом периоде. Потом работали по нарастающей.

Ребята выполнили установку, готовимся дальше.

– В прошлом матче «Сочи» и «Авангарда» было ледовое побоище. Не было опасений, что сегодня повторится такой сценарий? Готовили команду к этому или была установка не поддаваться на провокации?

– На провокации мы отвечаем голами. Мы готовы принять любой вызов. Как нас учила ленинградская улица, мы всегда бьем первыми.

– На трибунах остаются заметные игроки: Яшкин, Педан, Кетов. Почему они не играют?

– Они тренируются, готовятся. Все в обойме, все готовы. Все могут выйти в следующей игре.

– То есть дело не в травмах?

– Мы не форсируем события. Есть тренер по физической подготовке, мы смотрим на игроков на льду. Сейчас ребята тренируются. Мы подводим всех к общему знаменателю, – отметил главный тренер СКА.

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