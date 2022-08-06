«Челси» готов потратить до 85 млн фунтов на покупку Фофана. Их расходы на летние трансферы превысят 200 млн фунтов, если «Лестер» отпустит защитника

«Челси» готов потратить до 85 миллионов фунтов на трансфер Уэсли Фофана.
Об этом сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стерлинг. Если лондонцам удастся купить француза за эту сумму, их расходы на трансферы в летнее трансферное окно превысят 200 миллионов фунтов. Ранее к команде присоединились Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмека, Габриэль Слонина и Марк Кукурелья.
Ранее «Лестер» отклонил предложение «Челси» о трансфере Фофана за 75 миллионов фунтов.
Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.