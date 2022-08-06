«Челси» готов потратить до 85 млн фунтов на покупку Фофана. Их расходы на летние трансферы превысят 200 млн фунтов, если «Лестер» отпустит защитника

готов потратить до 85 миллионов фунтов на трансфер .

Об этом сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стерлинг. Если лондонцам удастся купить француза за эту сумму, их расходы на трансферы в летнее трансферное окно превысят 200 миллионов фунтов. Ранее к команде присоединились Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмека, Габриэль Слонина и Марк Кукурелья.

Ранее отклонил предложение «Челси» о трансфере Фофана за 75 миллионов фунтов.

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь.