«Челси» готов потратить до 85 млн фунтов на покупку Фофана. Их расходы на летние трансферы превысят 200 млн фунтов, если «Лестер» отпустит защитника

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«Челси» готов потратить до 85 миллионов фунтов на трансфер Уэсли Фофана

Об этом сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стерлинг. Если лондонцам удастся купить француза за эту сумму, их расходы на трансферы в летнее трансферное окно превысят 200 миллионов фунтов. Ранее к команде присоединились Рахим Стерлинг, Калиду Кулибали, Карни Чуквуэмека, Габриэль Слонина и Марк Кукурелья.

Ранее «Лестер» отклонил предложение «Челси» о трансфере Фофана за 75 миллионов фунтов. 

Подробную статистику 21-летнего футболиста можно найти здесь

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