Месси сделал дубль в матче с «Клермоном», 2-й гол – через себя в падении. Лионель забил в обеих играх «ПСЖ» в новом сезоне

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Клермон Леандро Паредес Футбол

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси забил свои первые голы в чемпионате Франции сезона-2022/23.

На 80-й минуте матча 1-го тура Лиги 1 аргентинец прошел с мячом от центра поля до штрафной «Клермона», обменялся передачами с нападающим Неймаром и пробил в правый от себя нижний угол ворот.

На 86-й минуте Месси в центре штрафной соперника грудью принял мяч, направленный хавбеком Леандро Паредесом, и ударом через себя в падении довел счет до 5:0.

Также в этом матче он ранее ассистировал Неймару.

Лионель отметился голами в обоих матчах клуба в новом сезоне. 31 июля он забил «Нанту» (4:0) в игре за Суперкубок Франции.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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