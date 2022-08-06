Месси сделал дубль в матче с «Клермоном», 2-й гол – через себя в падении. Лионель забил в обеих играх «ПСЖ» в новом сезоне

Форвард забил свои первые голы в чемпионате Франции сезона-2022/23.

На 80-й минуте матча 1-го тура Лиги 1 аргентинец прошел с мячом от центра поля до штрафной , обменялся передачами с нападающим и пробил в правый от себя нижний угол ворот.

На 86-й минуте Месси в центре штрафной соперника грудью принял мяч, направленный хавбеком , и ударом через себя в падении довел счет до 5:0.

Также в этом матче он ранее ассистировал Неймару.

Лионель отметился голами в обоих матчах клуба в новом сезоне. 31 июля он забил «Нанту» (4:0) в игре за Суперкубок Франции.

Подробно со статистикой 35-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.