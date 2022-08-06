В Минцифры назвали успешным применение Fan ID на матче «Урал» – «Спартак»: «Пришли болельщики всех возрастов, много семей с детьми»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Урал ТАСС Fan ID Футбол

В Минцифры РФ оценили работу системы Fan ID на матче «Урал»«Спартак».

Руководитель проекта «Карта болельщика» Минцифры РФ Мария Дзюба рассказала, что система считывания карты болельщика успешно отработала на матче четвертого тура Мир РПЛ. Игру посетил 8 931 зритель.

«В рамках первого матча четвертого тура с применением карты болельщика система отработала успешно. На матч пришли болельщики всех возрастов – много семей с детьми, людей старшего поколения.

Количество обращений в центр поддержки болельщиков было минимальным – около 1% от всех пришедших на матч. При этом большинство таких обращений связаны с запросом распечатать QR-код, также обращались по вопросам передачи билета и его привязки к карте владельца», – заявила Дзюба.

Матч «Урал» – «Спартак» с Fan ID посетил 8931 зритель. В мае было 26402 болельщика на игре

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