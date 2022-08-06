В Минцифры назвали успешным применение Fan ID на матче «Урал» – «Спартак»: «Пришли болельщики всех возрастов, много семей с детьми»

В Минцифры РФ оценили работу системы Fan ID на матче – .

Руководитель проекта «Карта болельщика» Минцифры РФ Мария Дзюба рассказала, что система считывания карты болельщика успешно отработала на матче четвертого тура Мир . Игру посетил 8 931 зритель.

«В рамках первого матча четвертого тура с применением карты болельщика система отработала успешно. На матч пришли болельщики всех возрастов – много семей с детьми, людей старшего поколения.

Количество обращений в центр поддержки болельщиков было минимальным – около 1% от всех пришедших на матч. При этом большинство таких обращений связаны с запросом распечатать QR-код, также обращались по вопросам передачи билета и его привязки к карте владельца», – заявила Дзюба.

Матч «Урал» – «Спартак» с Fan ID посетил 8931 зритель. В мае было 26402 болельщика на игре