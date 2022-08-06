«Челси» представил выездную форму – белые футболки с голубыми полосами и «львиным» паттерном

официально представил гостевой комплект формы.

Экипировка посвящена тренеру Теду Дрейку, который возглавлял лондонскую команду в 1952-1961 годах и считается одной из важнейших фигур в истории клуба.

В качестве основного цвета выбран белый. Наиболее заметным украшением футболок служат светло-голубые полосы с «львиным» паттерном. Также присутствуют темно-синие элементы оформления.

На внутренней стороне воротника есть надпись «ФК «Челси», Лондон» – это дань уважения города, где базируется команда.

«Синие» выйдут в новой экипировке на сегодняшний матч с «Эвертоном», который состоится на «Гудисон Парк» в Ливерпуле в рамках 1-го тура Премьер-лиги.

Игровую форму «Челси» производит компания Nike.

Фото: Chelsea FC

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