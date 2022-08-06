«Барса» сможет купить Бернарду после активации экономических рычагов – даже если де Йонг останется

по-прежнему намерена подписать .

Ранее считалось, что для того, чтобы купить полузащитника , каталонцам придется продать Френки де Йонга. Однако после активации экономических рычагов продажа нидерландца стала необязательной, сообщает Diario Sport.

Идеальным вариантом для «Барсы» остается уход де Йонга. Если он все решит остаться в команде, ему придется согласиться на снижение зарплаты.

В 35 матчах прошлого сезона АПЛ Бернарду забил 8 голов и сделал 4 ассиста. Его статистика – здесь.