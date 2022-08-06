РФС может провести Ретро Кубок России с участием 8 команд из игроков, выступавших в 90-е и 2000-е годы

РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет.
По данным «РБ-Спорт», в турнире будут выступать команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.
В числе участников Ретро Кубка ожидаются «Спартак», «Ротор», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Рубин», ЦСКА и «Зенит».
Турнир будет начинаться с групповой стадии (2 группы по 4 команды). Из каждой группы выйдут по две команды, которые разыграют между собой полуфиналы и финал.
8 июля в Санкт-Петербурге состоялся выставочный матч ретро-команд «Спартака» и «Зенита» (2:0).
2 сентября команды проведут ответную игру.