РФС может провести Ретро Кубок России с участием 8 команд из игроков, выступавших в 90-е и 2000-е годы

РФС может провести Ретро Кубок России для команд, состоящих из футболистов прошлых лет.

По данным «РБ-Спорт», в турнире будут выступать команды из игроков, выступавших в чемпионате России в 90-е и 2000-е годы.

В числе участников Ретро Кубка ожидаются «Спартак», «Ротор», , «Крылья Советов», , «Рубин», и «Зенит».

Турнир будет начинаться с групповой стадии (2 группы по 4 команды). Из каждой группы выйдут по две команды, которые разыграют между собой полуфиналы и финал.

8 июля в Санкт-Петербурге состоялся выставочный матч ретро-команд и (2:0).

2 сентября команды проведут ответную игру.