Сергей Безруков об отстранении российских фигуристов: «Чему же они угрожали? Занять все призовые места? Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов»

Актер Сергей Безруков высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов.

«Как мы радовались и переживали за наших фигуристов еще этой зимой на Олимпиаде, и как ловко от них избавились уже весной.

Еще и формулировка такая «Согласно единогласному решению конгресса ISU (об отстранении российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах), отстранение является постоянным. Эти решения не являются ни санкцией, ни дисциплинарной мерой, ни решением о непригодности, а приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований».

Чему же они угрожали, интересно? Занять все призовые места на пьедестале? Да, действительно, страшно. Но в чем смысл соревнований, если нет сильных конкурентов, мне не понять», – написал Безруков в своем телеграм-канале.

Дерзкая идея Тутберидзе: не вручать титулы и не обновлять рейтинги без России. С титулами наивно, а почему в фигурке так боятся за рейтинги?