Сафронов об отъезде молодых игроков за океан: «Это абсолютно неправильно. У нас чувство Родины потеряно, его надо вернуть. Кроме айфонов, у молодых ничего нет»

считает, что нужно принять закон, регулирующий отъезд хоккеистов в .

По его мнению, в этом убеждает ситуация с . Вратарь сборной России, недавно подписавший контракт с «Филадельфией», был призван на военную службу.

«Все-таки надо чтобы ФХР совместно с , совместно с инициативной группой игроков организовала рабочую группу, и это надо принять на законодательной основе. Надо иметь закон, по которому хоккеисты имеют право выезжать за рубеж.

Или за денежные знаки, как хотел сделать предыдущий глава ФХР Александр Стеблин: установить какую-то ставку, а вопрос воинской обязанности решают сами игроки. Либо вводить закон, по которому игроки не могут выезжать за границу до решения этого вопроса.

Знаете, в советское время была сильная фраза, когда человек принимал присягу в армии: это священный долг каждого гражданина Советского Союза. А почему это не священный долг каждого гражданина Российской Федерации? Я не вижу здесь разницы. Мы сегодня закрыты от всего мира, мы обязаны жить по своим правилам. В чужой огород мы не лезем, но почему лезут в наш?

В НХЛ хорошие агенты, они выгребают 16-летних, 19-летних ребят как сетью. Берут 50 человек, выживут там 2-3 – это тоже неправильно. Мы должны бороться за своих игроков, государство вкладывало в них деньги. Если там спорт коммерческий, то у нас-то он государственный. У нас минимум школ с индивидуальным финансированием.

В игрока вкладывают деньги, а он берет и уезжает – и я не говорю конкретно о Федотове. Если сейчас 16-летние, 17-летние ребята поедут за рубеж, это абсолютно неправильно.

Они должны понимать, что их воспитала страна – у нас чувство Родины потеряно, и его надо вернуть. У молодых, кроме айфонов и айпадов, ничего и нет», – считает бывший генменеджер сборной России.