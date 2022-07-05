Эммануэль Адебайор: «Люблю Путина как человека. Когда он что-то говорит, обязательно это выполняет»

поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

– Многие легионеры из – из Африки, Латинской Америки и Сербии – особенно до этой зимы хвалили Путина и говорили, что хотели бы такого же президента. Ваше мнение о нем?

– Я люблю Путина как человека. Очевидно, он личность с характером. Если он говорит «нет» – значит, нет. Если «да» – то да.

Больше всего мне в нем нравится высокий уровень дисциплины. Когда он что-то говорит, потом обязательно это выполняет, – заявил экс-форвард «Арсенала».

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