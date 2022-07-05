Роналду пропустит вторую подряд тренировку «МЮ». Неизвестно, когда он вернется в клуб

не будет на сегодняшней тренировке .

The Athletic пишет, что, как ожидается, португалец пропустит второй день предсезонной подготовки подряд.

Игроки сборных должны были прибыть в расположение «Манчестер Юнайтед» в понедельник, но Роналду не явился, сославшись на семейные обстоятельства.

В данный момент неизвестно, когда Криштиану вернется в команду. В пятницу «Манчестер Юнайтед» отправляется в тур по Таиланду и Австралии.

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг надеется, что сможет рассчитывать на Роналду в следующем сезоне.

Вчера 37-летний нападающий находился в Лиссабоне. Он посетил тренировочный комплекс сборной Португалии.

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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