США, Великобритания, Норвегия и еще 32 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта

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США и еще 34 страны предложили усилить санкции в отношении российского спорта из-за ситуации на Украине, говорится в пресс-релизе на сайте Госдепартамента США.

Текст был согласован с министрами спорта 35 стран. Помимо США, это Австралия, Канада, Австрия, Чехия, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Испания, Норвегия, Швеция, Великобритания и другие.

Предлагается ограничить участие спортивных ведомств России и Беларуси в деятельности международных спортивных федераций. Это касается и деятельности в федерациях лиц, тесно связанных с Россией и Беларусью. Речь также идет о телевизионных трансляциях международных спортивных событий на территориях России и Беларуси.

В случае если федерации допускают до соревнований российских и белорусских спортсменов, предлагается не использовать государственную символику и обеспечить, чтобы все публичные заявления и символы соответствовали этому подходу.

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