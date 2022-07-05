Апелляция «Бордо» на решение о переводе в 3-ю лигу Франции отклонена. Клуб может подать заявление о банкротстве и ликвидации

«Бордо» может потерять профессиональный статус.

В июне клуб, вылетевший из Лиги 1 по итогам прошлого сезона, перевели в третью лигу из-за финансовых проблем. Это решение принял французский футбольный финансовый орган DNCG.

«Жирондинцы» подали апелляцию на это решение. Однако, согласно документу на сайте футбола , она была отклонена.

По информации RMC Sport, клуб обратится в Национальный Олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF), но вероятность отмены решения о переводе в третью лигу мала.

Долг клуба составляет 52 миллиона евро. Сообщается, что если апелляция в CNOSF будет отклонена, «Бордо» может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба. В таком случае 6-кратный чемпион Франции, вероятно, будет возрожден в виде любительского клуба, который начнет выступления в 5-м дивизионе страны.