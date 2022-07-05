Апелляция «Бордо» на решение о переводе в 3-ю лигу Франции отклонена. Клуб может подать заявление о банкротстве и ликвидации

«Бордо» может потерять профессиональный статус.
В июне клуб, вылетевший из Лиги 1 по итогам прошлого сезона, перевели в третью лигу из-за финансовых проблем. Это решение принял французский футбольный финансовый орган DNCG.
«Жирондинцы» подали апелляцию на это решение. Однако, согласно документу на сайте Федерации футбола Франции, она была отклонена.
По информации RMC Sport, клуб обратится в Национальный Олимпийский и спортивный комитет Франции (CNOSF), но вероятность отмены решения о переводе «Бордо» в третью лигу мала.
Долг клуба составляет 52 миллиона евро. Сообщается, что если апелляция в CNOSF будет отклонена, «Бордо» может подать заявление о банкротстве и ликвидации клуба. В таком случае 6-кратный чемпион Франции, вероятно, будет возрожден в виде любительского клуба, который начнет выступления в 5-м дивизионе страны.