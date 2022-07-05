Норри впервые вышел в полуфинал «Большого шлема». На «Уимблдоне» у него не было ни одного соперника из топ-30

12-я ракетка мира Кэмерон Норри на «Уимблдоне» обыграл Давида Гоффена (3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5) и вышел в полуфинал.

26-летний британец – в прошлом году выигравший «Мастерс» в Индиан-Уэллс, а в этом дебютировавший в топ-10 – впервые вышел в полуфинал «Большого шлема». Более того, до «Уимблдона» он никогда не доходил до второй недели на таком уровне. При этом его самым рейтинговым соперником был №32 в мире Томми Пол.

За финал Норри поборется с шестикратным чемпионом Новаком Джоковичем (0:1 в личных встречах).

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