«ПСЖ» назначил Гальтье главным тренером, контракт – до 2024 года

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Новым главным тренером «ПСЖ» стал Кристоф Гальтье.

55-летний француз ранее покинул аналогичный пост в «Ницце», а в Париже он сменил Маурисио Почеттино.

Гальтье подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2024 года.

Утверждалось, что парижане выплатят «Ницце» меньше 10 миллионов евро за тренера.

Гальтье ранее тренировал «Лилль» (выиграл чемпионат Франции-2020/21) и «Сент-Этьен» (выиграл Кубок французской лиги-2012/13).

Фото: psg.fr

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