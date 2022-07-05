«ПСЖ» назначил Гальтье главным тренером, контракт – до 2024 года

Новым главным тренером «ПСЖ» стал Кристоф Гальтье.
55-летний француз ранее покинул аналогичный пост в «Ницце», а в Париже он сменил Маурисио Почеттино.
Гальтье подписал контракт с «Пари Сен-Жермен» до лета 2024 года.
Утверждалось, что парижане выплатят «Ницце» меньше 10 миллионов евро за тренера.
Гальтье ранее тренировал «Лилль» (выиграл чемпионат Франции-2020/21) и «Сент-Этьен» (выиграл Кубок французской лиги-2012/13).
Фото: psg.fr
Гальтье возглавил «ПСЖ». Как он тренирует? И чего теперь ждать от «Парижа»?