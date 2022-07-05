Лотар Маттеус: «Роналду в «Баварии» – это было бы секси! Он один из лучших нападающих всех времен, окупаемость за счет продажи футболок будет гарантирована»

высказался о возможном переходе в «Баварию».

«Конечно, это не будет трансфер с прицелом на будущее. Ему 37 лет, и он всегда попадал в заголовки. Я также не уверен, вписывается ли он в систему «Баварии». Но он по-прежнему выдающийся бомбардир.

Он один из лучших нападающих всех времен и наверняка забьет около 30 голов. Окупаемость за счет продажи футболок и тому подобного была бы гарантирована.

Роналду в «Баварии» – это было бы секси! По крайней мере, нужно продумать все варианты и прокрутить их в голове еще раз.

Если в «Баварии» считают, что Роналду в плане физики все еще способен оказывать помощь в течение одного или двух лет, и в трансфер португальской мегазвезды можно вложить примерно те же самые деньги, что будут получены от продажи Левандовского, я бы рассмотрел этот вариант», – написал бывший бывший игрок «Баварии» в своей колонке.