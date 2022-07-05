Вендел готов уйти из «Зенита», приостановив контракт. «Фламенго» работает над переходом (Сoluna Do Fla)

Полузащитник Вендел может перейти из во .

Сoluna Do Fla сообщает, что бразилец готов покинуть российский клуб, приостановив контракт.

Вендел дал добро на переход во «Фламенго». Сейчас бразильский клуб оценивает имеющиеся у него варианты организации перехода и держит в уме возможные переговоры с «Зенитом» о полноценном трансфере, которые могут состояться в будущем.

«Фламенго» хотел бы арендовать Вендела у «Зенита» с правом выкупа. Покупать его сейчас не собираются. Переговоры по этому вопросу идут уже около недели. Российский клуб не хочет отпускать футболиста.

Отмечается, что бразилец уже мог стать игроком «Фламенго». Выступая за «Спортинг», он согласился присоединиться к бразильскому клубу, но переговоры с португальцами тогда сорвались.

Вендел вернулся в расположение «Зенита» из отпуска 22 июня. Сейчас он тренируется в составе команды.

Напомним, Вендел перешел в «Зенит» из «Спортинга» в октябре 2020 года. Тогда лиссабонский клуб объявил, что получит за хавбека 20,3+4 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 передач. Его полная статистика доступна здесь.