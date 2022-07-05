«Барселона» сыграет с «Пумас» за Кубок Гампера 7 августа

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Стало известно, с кем «Барселона» сыграет в матче за Кубок Жоана Гампера.

Каталонцы объявили о том, что их соперником станет мексиканская команда «Пумас». Игра пройдет 7 августа на «Камп Ноу».

В заявлении на сайте «блауграна» отметила проблемы с поиском клуба, готового поучаствовать в мероприятии, после отказа «Ромы». В связи с возникшими сложностями женская команда «Барселоны» будет вынуждена сыграть за Кубок Гампера 23 августа с «Монпелье».

Ранее сообщалось, что соперником «Барселоны» мог стать «Милан».

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