«Барселона» сыграет с «Пумас» за Кубок Гампера 7 августа

Стало известно, с кем сыграет в матче за Кубок Жоана Гампера.

Каталонцы объявили о том, что их соперником станет мексиканская команда . Игра пройдет 7 августа на .

В заявлении на сайте «блауграна» отметила проблемы с поиском клуба, готового поучаствовать в мероприятии, после отказа «Ромы». В связи с возникшими сложностями женская команда «Барселоны» будет вынуждена сыграть за Кубок Гампера 23 августа с .

Ранее сообщалось, что соперником «Барселоны» мог стать «Милан».