«Барселона» сыграет с «Пумас» за Кубок Гампера 7 августа

Стало известно, с кем «Барселона» сыграет в матче за Кубок Жоана Гампера.
Каталонцы объявили о том, что их соперником станет мексиканская команда «Пумас». Игра пройдет 7 августа на «Камп Ноу».
В заявлении на сайте «блауграна» отметила проблемы с поиском клуба, готового поучаствовать в мероприятии, после отказа «Ромы». В связи с возникшими сложностями женская команда «Барселоны» будет вынуждена сыграть за Кубок Гампера 23 августа с «Монпелье».
Ранее сообщалось, что соперником «Барселоны» мог стать «Милан».