Международная федерация лыжных видов спорта продлила отстранение россиян до конца летнего сезона

Отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований продлено.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта ( ) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации до конца летнего сезона.

«Текущая политика, согласно которой российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в соревнованиях FIS за пределами своих стран, останется в силе в течение летнего сезона.

Совет вернется к этой теме осенью по мере развития ситуации на Украине», – говорится в заявлении на сайте федерации.

FIS отстранила российских спортсменов от международных соревнований 1 марта.