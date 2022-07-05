Арестованный игрок АПЛ выпущен под залог до августа. Его допросили в связи с еще двумя изнасилованиями в 2021 году

Футболист АПЛ, арестованный по подозрению в изнасиловании, отпущен под залог.

Сообщалось, что всемирно известный игрок задержан из-за предполагаемого нападения на женщину в прошлом месяце.

Как передает BBC, правоохранительные органы допросили его в связи с обвинениями в еще двух эпизодах изнасилования – теперь уже другой девушки. Указанные случаи датируются апрелем и июнем 2021 года.

После этого 29-летнего мужчину, за которого был внесен залог, выпустили до августа. Расследование обстоятельств продолжается.

Игрок АПЛ и сборной арестован в Северном Лондоне по подозрению в изнасиловании 20-летней девушки