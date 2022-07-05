Роналду интересен «Барсе». Лапорта обсудил его трансфер с Мендешем

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Криштиану Роналду может перейти в «Барселону». 

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта встретился с агентом игрока Жорже Мендешем.

Главной темой для обсуждений были возможные трансферы других клиентов Мендеша – хавбеков Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» и Бернарду Силвы из «Манчестер Сити», а также нападающего «Милана» Рафаэла Леау

Однако Лапорта и Мендеш также обсудили возможность перехода Роналду в каталонский клуб. Президент «Барсы» изучал возможность подписания португальца еще прошлым летом, но был вынужден отказаться от него из-за экономической ситуации в клубе. 

Считается, что информация о возможном переходе Роналду в «Барселону» окажет давление на «Баварию», которая отказывается принимать предложения «блауграны» о трансфере Роберта Левандовского.

В 30 матчах прошедшего сезона АПЛ Роналду забил 18 голов и сделал 3 ассиста. Статистика 37-летнего форварда – здесь

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