Роналду интересен «Барсе». Лапорта обсудил его трансфер с Мендешем

может перейти в «Барселону».

Президент каталонского клуба встретился с агентом игрока .

Главной темой для обсуждений были возможные трансферы других клиентов Мендеша – хавбеков из «Вулверхэмптона» и из , а также нападающего .

Однако Лапорта и Мендеш также обсудили возможность перехода Роналду в каталонский клуб. Президент «Барсы» изучал возможность подписания португальца еще прошлым летом, но был вынужден отказаться от него из-за экономической ситуации в клубе.

Считается, что информация о возможном переходе Роналду в «Барселону» окажет давление на «Баварию», которая отказывается принимать предложения «блауграны» о трансфере Роберта Левандовского.

В 30 матчах прошедшего сезона АПЛ Роналду забил 18 голов и сделал 3 ассиста. Статистика 37-летнего форварда – здесь.