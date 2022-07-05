Сергей Карякин: «Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо. Его путь отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся»

Российский гроссмейстер рассказал об общении с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим.

– Сейчас жалеете о политических высказываниях, из-за которых вас дисквалифицировали?

– Нет! Сто процентов! И мнения своего не меняю. Если бы можно было вернуть все назад – сделал бы то же самое.

Вот Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом . В том числе в серии , которую курирует . Там российским шахматистам выставили четкое условие – играть могут только те, кто осуждают спецоперацию.

Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провел турнир претендентов и по праву там победил.

– Когда последний раз вы общались с ?

– Десять месяцев назад – в Ставангере. Да и то все свелось к анализу только что сыгранной партии. Но после дисквалификации Магнус публично меня поддержал, за что ему благодарен. На контрасте – позиция Непомнящего, который вообще никак не отреагировал. Хотя мы много лет выступали за сборную России, я помогал ему готовиться к матчу с Карлсеном, был с Яном и на сборах, и в Дубае... – сказал Карякин.