«Бавария» связывалась с «Наполи» насчет Осимхена. Неаполитанцы могут продать его за 110 млн евро

Форвард может продолжить карьеру в Бундеслиге.

По сведениям Corriere dello Sport, проявляет интерес к лучшему бомбардиру неаполитанцев в Серии А в сезоне-2021/22 из-за возможного ухода Роберта Левандовского.

Клубы уже созванивались и обсуждали возможный трансфер. Президент итальянской команды настаивает на том, что за нигерийца придется заплатить минимум 110 млн евро.

Со ссылкой на немецкую прессу сообщается, что «Бавария» суммарно может быть готова потратить на Осимхена 120 млн евро.

23-летний форвард ранее уже выступал в чемпионате Германии за «Вольфсбург». С его статистикой можно ознакомиться здесь.