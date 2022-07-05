Защитник «Зенита» Кулагин дисквалифицирован на 3 месяца за употребление каннабиноидов

Защитник дисквалифицирован РУСАДА на 3 месяца за нарушение общероссийских антидопинговых правил.

«Комиссия по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА приняла решение дисквалифицировать спортсмена Кулагина Дмитрия на 3 месяца за нарушение п. 4.1 и п. 4.2 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 24 июня 2022 года, с зачетом отбытого срока временного отстранения», – говорится в заявлении антидопинговой организации.

Как сообщает РИА Новости, Кулагин отстранен за употребление каннабиноидов.

В образце допинг-пробы Кулагина была обнаружена запрещенная субстанция карбокси – ТНС (метаболит тетрагидроканнабинола, S8). В список запрещенных препаратов S8 входят субстанции, вызывающие зависимость – тетрагидроканнабинол (ТГК), в том числе каннабис (гашиш и марихуана) и продукты каннабиса, природные и синтетические тетрагидроканнабинолы, синтетические каннабиноиды, имитирующие эффекты ТГК.

В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 22 матча в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 7,2 очка, 3,4 передачи и 2 подбора, и помог санкт-петербуржцам впервые в истории клуба выиграть турнир.

3 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с Кулагиным на 2 года.

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