Тен Хаг не знает, будет ли Роналду тренироваться с «МЮ» на этой неделе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

У «Манчестер Юнайтед» нет информации о планах Криштиану Роналду.

Ни клуб, ни тренер Эрик тен Хаг не знают, будет ли португалец тренироваться с «Манчестер Юнайтед» на этой неделе.

Также неизвестно, примет ли Роналду участие в предсезонном туре «МЮ» по Таиланду и Австралии, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Первый товарищеский матч в ходе предсезонки «Ман Юнайтед» проведет 12 июля в Бангкоке. Соперником команды Эрика тен Хага станет «Ливерпуль».

Игроки сборных должны были прибыть в расположение «Манчестер Юнайтед» в понедельник, но Роналду не явился, сославшись на семейные обстоятельства. Также стало известно, что Криштиану пропустит и сегодняшнее занятие.

Вчера 37-летний нападающий находился в Лиссабоне. Он посетил тренировочный комплекс сборной Португалии.

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

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