Тен Хаг не знает, будет ли Роналду тренироваться с «МЮ» на этой неделе

У «Манчестер Юнайтед» нет информации о планах .

Ни клуб, ни тренер Эрик тен Хаг не знают, будет ли португалец тренироваться с на этой неделе.

Также неизвестно, примет ли Роналду участие в предсезонном туре «МЮ» по Таиланду и Австралии, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Первый товарищеский матч в ходе предсезонки «Ман Юнайтед» проведет 12 июля в Бангкоке. Соперником команды Эрика тен Хага станет «Ливерпуль».

Игроки сборных должны были прибыть в расположение «Манчестер Юнайтед» в понедельник, но Роналду не явился, сославшись на семейные обстоятельства. Также стало известно, что Криштиану пропустит и сегодняшнее занятие.

Вчера 37-летний нападающий находился в Лиссабоне. Он посетил тренировочный комплекс сборной Португалии.

В минувшем сезоне форвард забил 24 гола и отдал 3 передачи в 39 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.

Роналду должен уйти из «МЮ». Он нарушил главное правило сэра Алекса – поставил себя выше клуба

Ищем клуб для Роналду в ЛЧ: идеального варианта нет – «Челси» выглядит интереснее всех. Но с оговорками