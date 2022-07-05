Кокорин вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону с «Фиорентиной»

вернулся во Флоренцию для подготовки к новому сезону.

Сегодня утром российский нападающий прилетел в Италию, чтобы начать подготовку к новому сезону в составе «Фиорентины». Об этом сообщил пресс-атташе клуба Лука Ди Франческо.

В ближайшее время игроки итальянского клуба отправятся на первый сбор. Кокорин тоже будет в их числе.

Сообщалось, что 31-летний форвард не хочет уходить из «Фиорентины». Интереса к нему со стороны других клубов нет.

За полтора года Кокорин провел в Серии А 10 матчей, не совершив ни одного результативного действия. В 2022 году он вышел на поле дважды.

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