«Зенит» может вернуть Нобоа, если Вендел уйдет. Есть устная договоренность с хавбеком «Сочи»

Кристиан Нобоа может вернуться в «Зенит».
Петербургский клуб рассматривает вариант с подписанием полузащитника «Сочи» на тот случай, если Вендел покинет команду, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Второй источник добавил, что «Зенит» и Нобоа достигли устного соглашения о возвращении, если Вендел действительно уйдет из «Зенита».
Ранее сообщалось, что Вендел готов покинуть клуб, приостановив контракт. Над его трансфером работает «Фламенго», услуги хавбека также предложили «Наполи» и «Эвертону».
Нобоа перешел в «Сочи» из «Зенита» в 2019 году. Подробную статистику 37-летнего игрока можно найти здесь.