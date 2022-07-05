«Зенит» может вернуть Нобоа, если Вендел уйдет. Есть устная договоренность с хавбеком «Сочи»

может вернуться в «Зенит».

Петербургский клуб рассматривает вариант с подписанием полузащитника на тот случай, если покинет команду, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Второй источник добавил, что «Зенит» и Нобоа достигли устного соглашения о возвращении, если Вендел действительно уйдет из .

Ранее сообщалось, что Вендел готов покинуть клуб, приостановив контракт. Над его трансфером работает «Фламенго», услуги хавбека также предложили «Наполи» и «Эвертону».

Нобоа перешел в «Сочи» из «Зенита» в 2019 году. Подробную статистику 37-летнего игрока можно найти здесь.