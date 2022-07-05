Йович бесплатно уйдет в «Фиорентину», «Реал» получит 50% от перепродажи. Его купили за 65-70 млн евро

и договорились о полноценном трансфере форварда .

По данным журналиста Фабрицио Романо, сербский нападающий бесплатно перейдет в «Фиорентину» на постоянной основе.

«Реал» получит 50% от суммы возможной перепродажи форварда. Йович пройдет медосмотр для итальянского клуба на этой неделе.

Также «Реал» согласовал переход 21-летнего центрального защитника Марио Хилы в . Сумма трансфера – 6 млн евро. Условия личного контракта с испанцем уже согласованы.

Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» за 65-70 миллионов евро в июне 2019 года. 24-летний форвард забил 1 гол в 19 матчах за «Мадрид» в прошедшем сезоне. За все время выступлений в «Реале» у него 3 забитых мяча в 51 матче.

Хила провел за «Реал» лишь 2 матча в , выступая в основном за вторую команду «Мадрида» в 3-м дивизионе.