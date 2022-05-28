Россию не пустили на ЧМ по хоккею 2023, Евгений Савин покинул Россию, ДНР планирует воссоздать «Шахтер», Хачанов в 4-м круге «Ролан Гаррос», «Колорадо» в финале Запада и другие новости

1. Россия и Беларусь не сыграют на ЧМ по хоккею 2023 по решению ИИХФ. Россиян могут отправить в первый дивизион. Федерация хоккея России заявила: «Не согласны с решением. На него нет правовых оснований».

Финляндия и Латвия примут чемпионат мира в 2023-м. Турнир должен был состояться в России.

2. Блогер Евгений Савин покинул Россию после выпуска с украинскими спортсменами. Бывший футболист рассказал, что его клуб «Красаву» просили разместить баннеры в поддержку России на игре ФНЛ-2: «Не будем включать патриотизм по приказу». Еще он снял выпуск шоу «КраСава» с разоблачением агентов Трабукки и Гурцкая и призвал отстранить первого от футбола.

3. В четвертом матче финальной серии Единой лиги ВТБ ЦСКА вырвал победу у «Зенита» во втором овертайме (111:110, 3-1). Бросок Уэйра под сирену принес гостям победу.

4. НХЛ. «Колорадо» прошел «Сент-Луис» (4-2, 3:2 в шестом матче) и впервые за 20 лет вышел в финал конференции. Команде удалось забросить победную шайбу за 6 секунд до окончания третьего периода.

5. Хачанов, Алькарас, Джокович, Надаль, Зверев, Оже-Альяссим, Шварцман вышли в 4-й круг на «Ролан Гаррос», Изнер выбыл. Анисимова, Стивенс пробились в 4-й круг, Грачева, Азаренко, Кербер выбыли.

6. НБА. 47 очков Батлера помогли «Майами» обыграть «Бостон». Победитель финала Востока определится в 7-м матче.

7. ДНР планирует воссоздать «Шахтер». Глава республики Денис Пушилин заявил: «Будут желающие с ним сыграть из других регионов России».

8. Чемпион Европы по фигурному катанию Марк Кондратюк призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре. Также среди призванных лыжник Александр Ившин и биатлонист Кирилл Бажин.

9. УЕФА будет разводить футбольные команды из Украины и Беларуси во всех своих турнирах.

10. На Гран-при Монако-2022 Леклер выиграл первую практику, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й. Леклер был лучшим и во второй практике, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й. Риккардо врезался в барьеры во 2-й практике.

11. Щербакова, Валиева, Мамун, Легков, Малышко, Великая примут участие в благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца» в Москве. Средства будут направлены в фонд Константина Хабенского.

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