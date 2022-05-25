РПЛ не расширят, новый лимит, победы Медведева и Рублева, Клопп – тренер сезона АПЛ, Ваноли останется в «Спартаке», Тчуамени выбрал «Реал», представлен мяч финала ЛЧ и другие новости

1. Расширения РПЛ не будет – в следующем сезоне сыграют 16 команд. Исполком РФС во вторник утвердил решение. Итоги чемпионата утверждены: «Рубин» и тульский «Арсенал» вылетели в ФНЛ.

2. Минспорта одобрило новый лимит на легионеров «13+12» в РПЛ. Он начнет действовать с нового сезона.

3. Даниил Медведев и Андрей Рублев вышли во второй круг «Ролан Гаррос». Прошлогодний финалист Стефанос Циципас отыгрался с 0:2 по сетам у Лоренцо Музетти. Также в следующий раунд пробились Дарья Касаткина и Екатерина Александрова.

4. Юрген Клопп признан лучшим тренером сезона АПЛ. Он получил награду 2-й раз в карьере. Ассоциация тренеров лиги (LMA) также назвала Клоппа лучшим тренером сезона.

5. ЧМ по хоккею 2022. Канада забила 7 голов Франции, Финляндия обыграла Чехию, Швейцария победила Германию в заключительный день группового раунда. В 1/4 финала Канада сыграет со Швецией, Финляндия – со Словакией и другие пары.

6. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» обыграли «Каролину» (4:1) и сравняли счет в серии (2-2). Шестеркин отразил 30 бросков из 31, Панарин остался без очков.

7. АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму Тодда Боэли, совладельца «Лос-Анджелес Доджерс». Теперь разрешение должны дать британские власти.

8. Тренер Паоло Ваноли останется в «Спартаке» вне зависимости от результата финала Кубка России, пишет «Спорт-Экспресс».

9. АПЛ не решила, показывать ли матчи лиги в России в следующем сезоне. «Матч ТВ» купил права за 50 млн евро на 6 лет.

10. Владелец «Спартака» Леонид Федун выступил против создания Кубка РПЛ. Из-за этого РФС отложил вопрос о турнире, поручил доработать его и заключить контракты со спонсорами до 15 июля.

11. Представлен мяч финала Лиги чемпионов. На нем есть слово «мир» на русском и английском языках.

12. Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени подпишет 5-летний контракт с «Реалом». За трансфер заплатят 80 млн евро и бонусы.

13. НБА. 30+14 Дончича помогли «Далласу» размочить счет в финале Запада с «Голден Стэйт» (1-3). Начало второй половины матча было отложено из-за протекающей крыши.

14. Чемпионка Европы по шахматам россиянка Алина Кашлинская будет выступать за Польшу.

15. Защитник «Вест Хэма» Курт Зума признал себя виновным в избиении кошки. Приговор огласят 1 июня.

16. Тренеру «Милана» Стефано Пиоли вернут украденную чемпионскую медаль. Трое мужчин принесли ее в полицию, заявив, что нашли ее на поле.

17. Третий бой между абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем Альваресом и боксером из Казахстана Геннадием Головкиным состоится 17 сентября.

18. «Авангард» уволил тренера академии Егора Шастина. Он в нетрезвом состоянии оскорблял игроков.

19. Надпись «МЮ» – мусор» появилась в эфире BBC. Канал извинился, объяснив, что стажер учился заполнять бегущую строку.

Цитаты дня.

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«Они думали, что у меня есть член. Я сказала им: если хотите убедиться, что я женщина, я покажу вам свою вагину». Кастер Семеня обвинила IAAF в издевательствах

Суарес о «Золотом мяче» для Бензема: «За этот сезон – да. Считаю, приз всегда должен быть у Месси. Лео – лучший в мире, но это был не его год»

Килиан Мбаппе: «Хотел бы уйти великим игроком, а не просто важным. Моя история в «ПСЖ» не закончена»

Александр Дюков: «Давайте раскулачим «Манчестер Сити». «Зенит» соответствует критериям фэйр-плей – все коммерческие контракты являются рыночными»

Широков о Фернандесе: «Марио не сделал ничего сверхъестественного для сборной. Дали паспорт, обласкали, а человек за 10 лет язык не выучил»