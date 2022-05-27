Мане считает, что африканцев игнорируют при вручении «Золотого мяча»: «Это грустно. Жаль, что после Веа никто не получал его»

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Садьо Мане считает, что африканцев игнорируют при выборе обладателя «Золотого мяча».

– Считаете ли вы, что при вручении «Золотого мяча» африканских футболистов часто несправедливо не замечают?

– Это так. Ребята, если вы говорите об этом, то что могу сказать я? Это грустно. Этот трофей, Кубок Африки, – один из важнейших для меня. Это самый крупный трофей, что я брал за всю карьеру.

Конечно, жаль, что после Джорджа Веа [в 1995 году] ни один африканский футболист не получал «Золотой мяч».

Победа в Лиге чемпионов – особенные ощущения. У меня есть шанс снова сыграть в финале, и мы можем победить, ведь у нас сильная команда. Мы сделаем все ради победы, а потом посмотрим, что произойдет с «Золотым мячом». Думаю, и у меня, и у остальных игроков «Ливерпуля» есть цели с начала сезона – конечно, бороться за все трофеи. Пока мы выиграли два и упустили один, но это уже позади. «Манчестер Сити» полностью заслужил победу.

Победа в Лиге чемпионов стала бы особенной и для меня, и для всех остальных парней. На этом мы концентрируемся. Нужно сделать все возможное, чтобы победить... А все остальное – решать должны вы [журналисты].

Для меня все стало бы еще более особенным, если бы я получил еще один бонус в виде «Золотого мяча». Тогда я бы стал самым счастливым футболистом на планете, – сказал вингер «Ливерпуля».

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