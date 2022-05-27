ФХР о ЧМ по хоккею 2023 без России: «Не согласны с решением. На него нет правовых оснований»

ФХР выпустила заявление в связи с отстранением сборной России от ЧМ по хоккею 2023.

«Федерация хоккея России не согласна с решением заморозить участие национальной сборной России на чемпионате мира-2023, принятым Международной федерацией на полугодовом конгрессе, так как на него нет правовых оснований.

ФХР отмечает, что ранее поданные заявления в Дисциплинарный комитет с целью оспорить неучастие России в международных турнирах и вернуть права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023 будут рассмотрены только 15 июня.

Все комментарии относительно решений ИИХФ будут после решений дисциплинарного комитета», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.

Сборную России могут отправить в первый дивизион ЧМ по хоккею