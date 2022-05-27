Кондратюк призван для прохождения службы в спортивной роте ЦСКА. Также среди призванных – лыжник Ившин и биатлонист Бажин

призван для прохождения срочной службы в спортивной роте ЦСКА в Самаре.

Кроме чемпиона Европы по фигурному катанию, в составе призванных – лыжник и биатлонист .

«Новобранцев отправили из сборного пункта города Сызрань. Они прошли медицинскую комиссию, профотбор, получили вещевое имущество, банковские и персональные электронные карты, а также комплект средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы).

Среди призывников представители 16 олимпийских видов спорта, среди которых биатлон, гребля, лыжные гонки, бокс, велоспорт, самбо, фристайл и другие.

В ближайшую неделю рядовые пройдут «курс молодого бойца» – 40 часов занятий по тактической, огневой, инженерной подготовке.

Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы», – сообщается на сайте ЦСКА.