Евгений Савин покинул Россию после выпуска с украинскими спортсменами

покинул Россию после выпуска с украинскими футболистами.

Ранее блогер сделал видео с участием , , Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Из-за этого выпуска депутат Госдумы Артем Туров обратился в Следственный комитет.

«После выпуска с украинскими спортсменами и выражения своей гражданской позиции в отношении военной спецоперации на (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) президент ФК «Красава» Савин Евгений покинул страну», – сказано в сообщении в видео на ютубе .

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