Терри об Эстевао: «Абсолютная суперзвезда, станет игроком мирового класса. Он настоящий футболист «Челси», его любят болельщики»

Джон Терри: Эстевао – суперзвезда, он станет игроком мирового класса.

Экс-защитник «Челси» Джон Терри считает, что форвард «синих» Эстевао будет суперзвездой в будущем.

«Хочу просто отметить, насколько хорошо Эстевао играл за нас уже в столь юном возрасте. Он стал глотком свежего воздуха, отличным игроком для болельщиков. Они его любят. Думаю, нам нужно быть немного терпеливее, но он абсолютная суперзвезда, и я уверен, что он станет игроком мирового класса.

Рад видеть его в «Челси». Мне нравится, насколько он силен, физически развит. Он довольно агрессивен, вступает в единоборства. Болельщикам это нравится. Он не только заставляет вас замирать, но и в некоторой степени демонстрирует собой настоящего игрока «Челси», – сказал Терри для talkSPORT.

Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5171 голос
Да, конечноЛеонид Слуцкий
Нет, доказал бы только чемпионствомАлександр Мостовой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Chelsea News
logoЭстевао
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
болельщики
logoДжон Терри
