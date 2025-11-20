Терри об Эстевао: «Абсолютная суперзвезда, станет игроком мирового класса. Он настоящий футболист «Челси», его любят болельщики»
Джон Терри: Эстевао – суперзвезда, он станет игроком мирового класса.
Экс-защитник «Челси» Джон Терри считает, что форвард «синих» Эстевао будет суперзвездой в будущем.
«Хочу просто отметить, насколько хорошо Эстевао играл за нас уже в столь юном возрасте. Он стал глотком свежего воздуха, отличным игроком для болельщиков. Они его любят. Думаю, нам нужно быть немного терпеливее, но он абсолютная суперзвезда, и я уверен, что он станет игроком мирового класса.
Рад видеть его в «Челси». Мне нравится, насколько он силен, физически развит. Он довольно агрессивен, вступает в единоборства. Болельщикам это нравится. Он не только заставляет вас замирать, но и в некоторой степени демонстрирует собой настоящего игрока «Челси», – сказал Терри для talkSPORT.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Chelsea News
