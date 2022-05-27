Риккардо врезался в барьеры во 2-й практике перед Гран-при Монако

Гонщик Даниэль Риккардо попал в аварию во время второй сессии свободных заездов перед .

Риккардо потерял болид в секции «Бассейн» и врезался в барьеры. Сессия остановлена красными флагами. За несколько минут до этого пилот едва не попал в похожую аварию, однако избежал контакта со стеной.

Даниэль сообщил, что с ним все в порядке, и выбрался из машины.

Даниэль Риккардо: «У меня контракт до конца 2023-го с «Маклареном», я просто перепутал сезоны»

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