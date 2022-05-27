Финляндия и Латвия примут ЧМ по хоккею 2023. Он должен был состояться в России

Финляндия и Латвия примут ЧМ по хоккею 2023.

Конгресс ИИХФ утвердил новых хозяев ЧМ по хоккею 2023. Он состоится в Тампере (Финляндия) и Риге (Латвия).

Ранее право проведения турнира получил Санкт-Петербург, но в этом году ИИХФ отозвала его.

В финском городе проходят матчи турнира этого года, латвийская столица принимала матчи ЧМ по хоккею 2021, на котором действовали серьезные ограничения посещаемости из-за коронавируса.

Изначально заявку на турнир подавали Словения и Венгрия, но позже она была отозвана из-за отсутствия гарантий со стороны венгерского правительства. Тем не менее, страны готовы рассмотреть возможность проведения турнира в 2028 году.

Также стало известно, что ЧМ по хоккею 2026 состоится в Цюрихе и Фрибуре. Швейцария должна была принимать турнир 2020 года, который был отменен из-за пандемии.

Голосование не потребовалось, поскольку Казахстан ранее отозвал свою заявку.

Таким образом, сейчас известны места и сроки проведения четырех следующих ЧМ.

2023 год: Тампере (Финляндия) и Рига (Латвия), 12–28 мая.

2024 год: Прага и Острава (Чехия), 10–26 мая.

2025 год: Стокгольм (Швеция) и Хернинг (Дания), 9–25 мая.

2026: Цюрих и Фрибур (Швейцария), 15–31 мая.