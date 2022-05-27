Гран-при Монако-2022. 2-я практика. Леклер – 1-й, Сайнс – 2-й, Перес – 3-й

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Монте-Карло
27 мая 2022 года
2-я практика
 
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.12,656 (29 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,044 (31)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,379 (30)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,447 (32)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,638 (23)
6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,750 (30)
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,980 (31)
8. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,256 (30)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,403 (31)
10. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,478 (26)
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,583 (31)
12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,611 (28)
13. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,812 (27)
14. Алекс Албон («Уильямс») +1,830 (32)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,869 (22)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,967 (28)
17. Мик Шумахер («Хаас») +2,238 (32)
18. Эстебан Окон («Альпин») +2,560 (33)
19. Николас Латифи («Уильямс») +3,620 (32)
20. Даниэль Риккардо («Макларен») – не показал времени (2)
 

Риккардо врезался в барьеры во 2-й практике перед Гран-при Монако

Гран-при Монако-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

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