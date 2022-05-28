Рапино о стрельбе в школе в Техасе: «Мы живем в безумной стране. Можно пойти в церковь, в магазин и умереть»

осудила политику США в отношении оружия на фоне массовой стрельбы в Техасе.

Во вторник 18-летний старшеклассник Сальвадор Рамос устроил стрельбу в начальной школе Робба в городе Ювалде, штат Техас. Погибли 19 детей и 2 учителя. Преступник был застрелен в ходе штурма здания полицией.

«Мы всем сердцем сочувствуем Техасу. Мы живем в безумной стране в плане контроля оружия и законов о нем. Буквально каждый день происходит массовая стрельба.

Минута молчания после матча поразила меня, потому что мы делали это три дня назад по поводу другой массовой стрельбы в другом городе. Это то, что называется «безумие».

Всю страну взяли в заложники, как недавно сказал Стив Керр. Буквально заложники во враждебной среде, где можно пойти в церковь, в продуктовый магазин, в школу и умереть. Полнейшее безумие», – заявила футболистка.

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