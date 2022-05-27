Сборную России могут отправить в первый дивизион ЧМ по хоккею

Сборную России предложили отправить в первый дивизион чемпионата мира по хоккею.

Вариант с переводом России и Беларуси в первый дивизион обсуждался на конгрессе в пятницу.

На конгрессе предложили изменить текущий формат первого дивизиона, где сейчас в группах А и В выступают по пять команд. Сборные, занявшие первые два места в группе А, выходят в высший дивизион.

Согласно новому проекту после кругового турнира четыре лучшие сборные из обеих групп попадают в плей-офф. Финалисты выходят в элитный дивизион. Аутсайдеры групп сыграют два матча, по итогам которых проигравший вылетит в дивизион ниже.

Количество сборных предложили увеличить с 10 до 12, когда сборные России и Беларуси вернутся на международную арену.

Обе сборные были отстранены от участия в ЧМ в этом году, а также пропустят и следующий турнир.

Новый формат предлагают ввести с 2024 года. При этом первый дивизион планируют переименовать в «Золотую лигу».