Камбэк Канады на ЧМ по хоккею 2022, Федотов нужен ЦСКА и «Динамо», Вяльбе не переизбрали в совет FIS, «Голден Стэйт» в финале НБА и другие новости утра

1. На ЧМ по хоккею 2022 прошли матчи 1/4 финала. Канада совершила камбэк со счета 0:3 в третьем периоде игры со Швецией, Финляндия победила Словакию, США выиграли у Швейцарии, Германия уступила Чехии. Финляндия сыграет с США в полуфинале, Канада – с Чехией.

2. Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов нужен и ЦСКА, и «Динамо». Бело-голубые, видимо, потеряют Сандро Шварца – немец уже почти в «Герте».

3. Кубок Стэнли. «Каролина» обыграла «Рейнджерс» (3:1, 3-2 в серии), у команды 7 побед из 7 в домашних матчах в этом плей-офф. Свечников поставил точку в матче, прервав серию из 5 игр без очков.

4. «Нижний Новгород» планирует сменить название на «Парибет Нижний Новгород». Так футбольный клуб хочет уйти от бюджетного финансирования.

5. Рублев, Медведев, Циципас, Синнер, Рууд, Хуркач вышли в 3-й круг «Ролан Гаррос». Касаткина, Кудерметова, Соболенко, Швентек пробились в 3-й круг, Александрова, Остапенко, Халеп, Плишкова выбыли.

6. НБА. 32 очка Томпсона помогли «Голден Стэйт» обыграть «Даллас» в 5-м матче и выиграть финал Запада (4-1). «Уорриорс» сыграют в большом финале в 6-й раз за 8 лет и впервые с 2019 года. Карри стал первым обладателем приза MVP финала Западной конференции.

7. Главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

8. «Реал» – самый дорогой клуб Европы 4-й год подряд, «МЮ» – 2-й, «Барса» – 3-я, «ПСЖ» – 8-й.

9. Долг «МЮ» вырос до 496 млн фунтов – на 11,8% больше, чем годом ранее. Расходы на зарплату увеличились на 19,5% до 102 млн фунтов.

10. УНИКС выиграл серию за 3-е место в Единой лиге ВТБ, разгромив «Локомотив-Кубань» в 4-м матче.

11. «Фонбет» и РПЛ обсуждают сделку на 10,1 млрд рублей за 4 года.

12. Федерация спортивной гимнастики России оспорит дисквалификацию Ивана Куляка, вышедшего на награждение с буквой Z на форме.

Цитаты дня:

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