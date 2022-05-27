НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» в 6-м матче

В пятницу, 27 мая, состоится ключевой шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22.

попытается на своей площадке завершить серию с «Майами» Джимми Батлера (3-2).

НБА

Финал Восточной конференции

Шестой матч

«Бостон» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Янниса невозможно забыть, Тейтума необходимо короновать. Гонка за MVP плей-офф НБА

«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии

Можно ли проиграть за первые 8 минут матча НБА? «Майами» сегодня показал, что да

У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи

«Майами» свалился под трехочковым натиском «Селтикс». Финал Востока продолжится в Бостоне при равном счете