НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» в 6-м матче

В пятницу, 27 мая, состоится ключевой шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22.
«Бостон» Джейсона Тейтума попытается на своей площадке завершить серию с «Майами» Джимми Батлера (3-2).
НБА
Финал Восточной конференции
Шестой матч
- Дата проведения
- 28 мая, 03.30, «TD Garden»
«Бостон» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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