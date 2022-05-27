НБА. Плей-офф. Финал Восточной конференции. «Бостон» примет «Майами» в 6-м матче

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В пятницу, 27 мая, состоится ключевой шестой матч финальной серии Восточной конференции НБА сезона-2021/22.

«Бостон» Джейсона Тейтума попытается на своей площадке завершить серию с «Майами» Джимми Батлера (3-2).

НБА

Плей-офф

Финал Восточной конференции

Шестой матч

Бостон – Майами
Дата проведения
28 мая, 03.30, «TD Garden»
Онлайн матча

«Бостон» ведет в серии – 3-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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