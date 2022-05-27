Гран-при Монако-2022. 1-я практика. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Сайнс – 3-й

Монте-Карло
27 мая 2022 года
1-я практика
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.14,531 (28 кругов)
2. Серхио Перес («Ред Булл») +0,039 (29)
3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,070 (27)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,181 (25)
5. Ландо Норрис («Макларен») +0,525 (30)
6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,552 (33)
7. Даниэль Риккардо («Макларен») +0,626 (32)
8. Джордж Расселл («Мерседес») +0,680 (33)
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,856 (32)
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,968 (28)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,005 (35)
12. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,008 (26)
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,218 (27)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,275 (29)
15. Алекс Албон («Уильямс») +1,579 (38)
16. Эстебан Окон («Альпин») +1,784 (23)
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,886 (27)
18. Николас Латифи («Уильямс») +3,183 (29)
19. Мик Шумахер («Хаас») +4,105 (12)
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – не показал времени (2)
Домашний Гран-при почти половины пилотов «Ф-1» – Монако. Только здесь они спят в собственных кроватях и сами готовят завтрак перед гонкой
Монако – проклятое место для лидеров «Ф-1»: и Леклер, и Ферстаппен здесь постоянно фэйлили. Макс вырвался только в прошлом году
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