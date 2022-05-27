ДНР планирует воссоздать «Шахтер»: «Будут желающие с ним сыграть из других регионов России»

ДНР планирует воссоздать футбольный клуб «Шахтер».

Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин

«Тот «Шахтер» – а он сейчас не «Шахтер», а «Шахтар» – поменял уже прописку. В том виде он клуб одного из олигархов Ахметова. То есть он то львовский был, то киевский. Сейчас их везде выгоняют-прогоняют, я не знаю, какую он прописку имеет на сейчас. Ну, тот клуб уже к Донецку не имеет никакого отношения.

Кому играть, я думаю, найдем. Я вам скажу, что уже есть определенные инициативы в том, чтобы появился настоящий «Шахтер». Есть где играть настоящему «Шахтеру», есть уже предложения по спонсорам.

Я думаю, что будут желающие с ней сыграть из других регионов Российской Федерации», – заявил Пушилин.

До 2014 года «Шахтер» проводил матчи на «Донбасс-Арене» в , но затем переехал в Киев.

С 2014 по 2016 год команда большинство домашних матчей играла во Львове, с 2017-го по 2020-й – в Харькове. Затем домашней ареной «Шахтера» стал стадион «Олимпийский» в Киеве.

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