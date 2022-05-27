Щербакова, Валиева, Мамун, Легков, Малышко, Великая примут участие в благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца» в Москве

Российские фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева примут участие в благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца».
Забег пройдет 28 мая на Васильевском спуске в Москве.
Помимо Щербаковой и Валиевой, в забеге примут участие другие известные спортсмены:
- лыжники Александр Легков, Александр Панжинский, Алексей Петухов, Михаил Девятьяров, Артем Мальцев, Дмитрий Ляшенко
- олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Маргарита Мамун, Анастасия Максимова, Ульяна Донскова
- биатлонисты Дмитрий Малышко, Николай Круглов
- синхронистки Алла Шишкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Анжелика Тиманина, Дарья Коробова
- фигуристы Дмитрий Соловьев, Анастасия Гребенкина
- гимнаст Антон Голоцуцков
- конькобежка Ангелина Голикова
- двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая
- олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова
- скелетонистка Елена Никитина
- пловец Евгений Коротышкин
- волейболист Ярослав Подлесных
- футболисты Дмитрий Булыкин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников
- спортсмены паралимпийской сборной России
Все привлеченные средства будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского.