Щербакова, Валиева, Мамун, Легков, Малышко, Великая примут участие в благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца» в Москве

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Российские фигуристки Анна Щербакова и Камила Валиева примут участие в благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца». 

Забег пройдет 28 мая на Васильевском спуске в Москве. 

Помимо Щербаковой и Валиевой, в забеге примут участие другие известные спортсмены: 

  • лыжники Александр Легков, Александр Панжинский, Алексей Петухов, Михаил Девятьяров, Артем Мальцев, Дмитрий Ляшенко
  • олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Маргарита Мамун, Анастасия Максимова, Ульяна Донскова
  • биатлонисты Дмитрий Малышко, Николай Круглов
  • синхронистки Алла Шишкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Анжелика Тиманина, Дарья Коробова
  • фигуристы Дмитрий Соловьев, Анастасия Гребенкина
  • гимнаст Антон Голоцуцков 
  • конькобежка Ангелина Голикова
  • двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая
  • олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова
  • скелетонистка Елена Никитина
  • пловец Евгений Коротышкин
  • волейболист Ярослав Подлесных
  • футболисты Дмитрий Булыкин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников
  • спортсмены паралимпийской сборной России

Все привлеченные средства будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского. 

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