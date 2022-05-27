Щербакова, Валиева, Мамун, Легков, Малышко, Великая примут участие в благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца» в Москве

Российские фигуристки и примут участие в благотворительном забеге «МТС Бегущие сердца».

Забег пройдет 28 мая на Васильевском спуске в Москве.

Помимо Щербаковой и Валиевой, в забеге примут участие другие известные спортсмены:

лыжники , Александр Панжинский, Алексей Петухов, Михаил Девятьяров, Артем Мальцев, Дмитрий Ляшенко

олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Анастасия Максимова, Ульяна Донскова

биатлонисты , Николай Круглов

синхронистки Алла Шишкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Анжелика Тиманина, Дарья Коробова

фигуристы Дмитрий Соловьев, Анастасия Гребенкина

гимнаст Антон Голоцуцков

конькобежка Ангелина Голикова

двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая

олимпийская чемпионка по легкой атлетике Светлана Мастеркова

скелетонистка Елена Никитина

пловец Евгений Коротышкин

волейболист Ярослав Подлесных

футболисты Дмитрий Булыкин, Евгений Алдонин, Дмитрий Сенников

спортсмены паралимпийской сборной России

Все привлеченные средства будут направлены в благотворительный фонд Константина Хабенского.