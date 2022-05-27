УЕФА будет разводить команды из Украины и Беларуси

Команды из Украины и Беларуси будут разводить во всех турнирах .

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня постановил разводить команды из Беларуси и Украины во всех предстоящих турнирах УЕФА с немедленным вступлением данного решения в силу и до последующих изменений.

Третьего марта 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение: все клубы и национальные команды Беларуси, участвующие в турнирах УЕФА, должны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Кроме того, матчи, в которых белорусские команды будут являться хозяевами, пройдут без зрителей.

Сегодняшнее дополнительное решение принято для беспрепятственного проведения турниров УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников матча не может быть полностью гарантирована из-за наличия военного конфликта.

Исполнительный комитет УЕФА будет оставаться в готовности к проведению дополнительных заседаний для переоценки правовой и фактической ситуации по мере ее развития и принятия дальнейших решения, если это потребуется», – говорится на официальном сайте союза.

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