Александр Зинченко: «Украина еще жива, она будет бороться до конца. Это наш менталитет. Благодарен всему миру за поддержку»

объяснил важность матча плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

«Украина все еще жива. Украина будет бороться до конца. Это наш менталитет. Мы никогда не сдаемся. Я благодарен за поддержку всему миру. Шотландия – хорошая команда. У них невероятные болельщики.

Я могу пообещать всем украинцам, что каждый из нас отдаст все, чтобы выиграть и заставить гордиться нами, и, возможно, на несколько секунд мы подарим болельщикам улыбку.

С начала спецоперации было очень сложно сосредоточиться на футболе. Все мои мысли были с Украиной, украинским народом. Я бы сказал, что все, каждый украинский футболист чувствовал то же.

Игра против Шотландии – одна из самых важных в моей жизни. Ребята выглядят готовыми, о мотивации говорить не приходится. У нас нет оправданий, и мы должны делать свою работу как можно лучше», – отметил игрок сборной Украины и .

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