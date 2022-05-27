Елизавета Нугуманова: «Рукавицын мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Хочу забыть кошмар, который был целый сезон»

Теги сборная России Алена Леонова женское катание Валентин Молотов Евгений Рукавицын Серафима Саханович Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила об оскорблениях со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына.

«Совсем неудивительно читать интервью Алены Леоновой, которая полностью зависит от Евгения Владимировича – работает в его группе. Леонова была от силы раза два на льду в этом сезоне, она просто обманывает читателей. Она была беременна, потом родила, семья, ребенок, сами понимаете – не до работы.

Еще раз повторюсь, в этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов, об этом я хотела рассказать в своем интервью. То же самое было и с Симой Саханович. Их убрали такими же методами, как меня и других девочек. Вес здесь совсем не при чем, это всего лишь малая доля, одной из схем, когда хотят убрать спортсмена.

Хочу отметить, что в скором времени, предоставлю помимо слов некоторые факты происходящего со мной в этой группе, где Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял свое задание.

Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали, я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит.

Бог судья всем этим людям – тем, кто пытается прикрыть преступление взрослых людей. Все очевидно, ничего нового, а всем спортсменам просто совет: очень хорошо думайте и узнавайте много фактов про тренеров, к которым переходите. Хочется, чтобы спортсмены не боялись рассказывать правду, и не молчали, так как я молчала почти весь сезон.

Молчала потому, что боялась самого страшного – что меня уберут, заберут мою мечту с самого детства, я всего лишь хотела кататься... Сегодня я нахожусь на отдыхе и хочу забыть весь этот кошмар, который был у меня целый сезон», – рассказала Нугуманова.

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»

Нугуманова о тренерском штабе Рукавицына: «Обида сильная накопилась. Они не захотели отправлять меня на финал Кубка России, и я лишилась шанса закончить сезон на неплохой ноте»

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