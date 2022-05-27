Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила об оскорблениях со стороны тренерского штаба Евгения Рукавицына.

«Совсем неудивительно читать интервью Алены Леоновой, которая полностью зависит от Евгения Владимировича – работает в его группе. Леонова была от силы раза два на льду в этом сезоне, она просто обманывает читателей. Она была беременна, потом родила, семья, ребенок, сами понимаете – не до работы.

Еще раз повторюсь, в этой группе тренеров занимаются травлей спортсменов, об этом я хотела рассказать в своем интервью. То же самое было и с Симой Саханович. Их убрали такими же методами, как меня и других девочек. Вес здесь совсем не при чем, это всего лишь малая доля, одной из схем, когда хотят убрать спортсмена.

Хочу отметить, что в скором времени, предоставлю помимо слов некоторые факты происходящего со мной в этой группе, где Евгений Владимирович мне лично угрожал, говорил, что уберет меня из спорта. Говорил, что у него связи и другие тренеры, которые работали с ним в одной группе, каждый из них выполнял свое задание.

Валентин Молотов однажды подъехал ко мне и сказал, что если я буду катать программы, он сделает мне подножку и я уйду на тот свет. Программы я катала без музыки, мне просто не разрешали катать, а я очень хотела, хотела хорошо выступать, и я понимала, что мне нужно тренироваться, а люди намеренно все это делали, я просто не знала, кому я так мешаю и что вообще происходит.

Бог судья всем этим людям – тем, кто пытается прикрыть преступление взрослых людей. Все очевидно, ничего нового, а всем спортсменам просто совет: очень хорошо думайте и узнавайте много фактов про тренеров, к которым переходите. Хочется, чтобы спортсмены не боялись рассказывать правду, и не молчали, так как я молчала почти весь сезон.

Молчала потому, что боялась самого страшного – что меня уберут, заберут мою мечту с самого детства, я всего лишь хотела кататься... Сегодня я нахожусь на отдыхе и хочу забыть весь этот кошмар, который был у меня целый сезон», – рассказала Нугуманова.

Елизавета Нугуманова: «Тренеры часто говорили, что я толстая и у меня ничего не выйдет. Доходит до абсурда. Считаю, что женское катание должно быть женским»

Нугуманова о тренерском штабе Рукавицына: «Обида сильная накопилась. Они не захотели отправлять меня на финал Кубка России, и я лишилась шанса закончить сезон на неплохой ноте»