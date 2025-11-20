  • Спортс
Смертин о беговых планах: «Марафон в Оймяконе в минус 50, есть планы на суточный забег. Хочется 90 км в ЮАР попробовать. В Сидней очень хочу»

Алексей Смертин планирует совершить забеги в Оймяконе, ЮАР и Сиднее.

Бывший полузащитник «Локомотива», «Челси» и сборной России Алексей Смертин рассказал о своих беговых планах.

Смертин много лет занимается бегом и пробежал все главные марафоны: в Нью-Йорке, Берлине, Токио, Чикаго, Лондоне и Бостоне. С 2025-го в список мейджоров прибавился еще один – марафон в Сиднее.

«Побегу ли новый мейджор в Сиднее? Да, очень хочу, но надо получить слот. Со слотами теперь сложнее, но, думаю, все решаемо. Пока цели другие: марафон в Оймяконе в январе в минус 50, есть серьезные планы на суточный забег. Еще хочется The Comrades на 90 км в ЮАР попробовать – и вверх, и вниз.

Тем не менее в Сидней хочу – с радостью бы побывал на континенте. Не знаю, насколько быстро смогу бежать, но из трех часов точно должен. Тренер сказал, что возраст еще позволяет вернуть скорость, которую немножко утратил после того, как ушел в ультрамарафоны.

Так что мне еще есть, чем заняться в беге», – рассказал Смертин в своем блоге на Спортсе’‘.

Смертин пробежал все главные марафоны мира. Почему это заветная мечта многих?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: блог Алексея Смертина на Спортсе’‘
